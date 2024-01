I prossimi avversari Pari rocambolesco Mister Bartoli | Ora più consapevoli»

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’Asta è stata protagonista di un altro match, il pareggio per 1-1 contro la Nuova Foiano. "E’ stata una partita piacevole per gli spettatori – ha detto il tecnico arancioblu Stefano–: oltre ai gol hanno potuto vedere molte occasioni e due squadre che si sono sfidate senza risparmiarsi. Nel primo tempo siamo riusciti a fare una pressione molto alta e abbiamo recuperato palloni nella metà campo offensiva per arrivare alla conclusione con buona continuità. Poi abbiamo avuto cinque minuti di blackout alla fine della prima frazione e abbiamo preso il gol del Foiano. Nel primo quarto d’ora della ripresa siamo rientrati un po’ frastornati e ci ha tenuti a galla il nostro portiere, ma nella seconda parte siamo riusciti ad ottenere il meritato pareggio". Un pareggio arrivato a due minuti dal novantesimo. "Rispetto a mercoledì, nella ...

Due posticipi di Serie A oggi per completare l’undicesima giornata. Fra questi i prossimi avversari dell’Inter , ovviamente in campionato visto che ... (inter-news)

Notte fonda per la Salernitana, prossima avversaria del Torino in campionato, oggi battuta in casa dalla Roma per la quarta sconfitta consecutiva. Nella ripresa Dybala e Pellegrini nel primo ...Il Bayern Monaco, prossimo avversario della Lazio in Champions League, guarda anche al futuro in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito dall'edizione tedesca di Sky il club ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO. “Sono rimasto legatissimo a San Benedetto”. Parola di Vincenzo Lisi, attaccante del Vastogirardi, prossimo avversario della Sambenedettese. Il 22enne di Bari ha vestito la ...