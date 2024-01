“I p’ me | tu p’ te” | il testo della canzone di Geolier a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un debutto arduo. Sarà completamente in napoletano lachecanterà per il suo debutto a. Si tratta di “I p’ me, tu p’ te“, un brano che fa incontrare elettronica e rap per parlare di un amore finito, una relazione che sembrava condannata fin dall’inizio. Chi non capirà il, rimarrà comunque colpito dalle strepitose sonorità. Ildi “I p’ me, tu p’ te” Nuij simm doije stell ca stann precipitannT stai vestenn consapevole ca tia spugliaPur o’mal c fa ben insiem io e teCiamm sprat e sta p semp insiem io e teNo no no comm s faNo no no a t scurdaP mo no, no pozz faSi ng stiv t’era nvtaA felicità quant cost si e sord na ponn accattaAgg sprecat tiemp a parlaNun less pnzat maijCa all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuijO ciel c sta uardannE ...