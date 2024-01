I nuovi scenari immobiliari | Vedo la ripresa nel 2025 Regole per gli affitti brevi Non vanno demonizzati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Milano non può chiudersi in se stessa. Dopo il Covid sembra che la città abbia perso un po’ la strada, ma sono convinto che riuscirà anche questa volta a farcela. È nello spirito ambrosiano". Vincenzo Albanese è il presidente di FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) di Milano, Monza Brianza e Lodi. Da anni gliche interessano la metropoli sono sotto la sua lente di ingrandimento. Per la prima volta dal 2022 i tassi d’interesse suimutui sono in calo. Si parla didel mercato. È così? "I tassi d’interesse sono una variabile importante, ma ancora questo cambiamento non è evidente. Ci aspettiamo un primo semestre di stabilità, e forse anche un calo di transazioni, poi una possibilità dinella seconda parte dell’anno". Nel 2023 a Milano il ...