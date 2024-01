I miei genitori erano fenomeni | io ci provo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un nome, o meglio un cognome, una garanzia. Alessia Baldini, figlia primogenita di Stefano e Virna De Angeli, è diventata grande: essendo un 2001 è uscita dalla categorie Promesse per entrare tra le Senior. Proprio nei giorni scorsi ha stabilito il personale indoor sui 400, fissandolo in 57’’17 (meno 2/10), mentre all’aperto vanta 55’’81. "Diciamo che sto attraversando un nuovo periodo molto stimolante – dice Alessia – perché a me le novità piacciono sempre. Dopo la laurea in economia aziendale e management mi sono trasferita a Roma, entrando in un nuovo gruppo di allenamento. Come tecnico sono seguito da Luca Grandinetti". Si troverà un po’ sola? "Assolutamente no, Zaynab Dosso vive qui e praticamente ci vediamo quasi tutti i giorni e usciamo assieme. Diciamo che da Rubiera, poi tutte le strade portano a Roma. E poi vivo con Johanelis Herrera Abreu, una forte velocista ...