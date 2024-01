I megaliti di Gornaya Shoria

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 30 gennaio 2024) Grazie a un nostro fedele lettore oggi trattiamo una notizia di quelle che ci piacciono da sempre, uno di quegli argomenti più leggeri che ci permettono di staccare da tematiche quali medicina e politica, sempre importantissime, ma che alla lunga logorano. Oggi parliamo di, in particolar modo di quelli trovati in Siberia. Lo facciamo partendo da un articolo che ci è stato segnalato su uno di quei siti che pubblicano chili di pseduoscienza: Hack the matrix, che ha titolato qualche tempo fa: Ienormi scoperti in Russia hanno uno “strano” campo geomagnetico Per questo fact checking abbiamo sfruttato chatGPT 4 che ci permette di fare ricerche su più fronti in contemporanea e metterle a confronto con facilità. Il testo di Hack The Matrix parte da un falso, ovvero la foto che viene usata per corredare l’articolo: l’immagine infatti non ...