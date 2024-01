I fratelli Coen tornano insieme per dirigere un film horror

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dopo i progetti in solitaria, hanno annunciato l'idea di una pellicola scritta e diretta a quattro mani

Arrivata alla quinta stagione, torna la serie prodotta da Noah Hawley. Un nuovo capitolo che riparte da zero, con le new entry Juno Temple e Jon ... (vanityfair)

NON È UN paese PER VECCHI Sky Suspense ore 21. Con Tommy Lee Jones, Javier Bardem e Josh Brolin. Regia di Ethan e Joel Coen . Produzione Usa 2007. ... (liberoquotidiano)

Ethan Coen tornerà alla regia con la commedia Honey Don't! e i primi nomi sono Chris Evans, Aubrey Plaza e Margaret Qualley.è una commedia che Ethan Coen dirigerà a partire da una sua sceneggiatura scritta a quattro mani con la moglie Tricia Cooke, che in precedenza ha fatto da montatrice per i film dei fratelli Coen, tra ...La programmazione per il mese di febbraio 2024 della piattaforma dedicata al cinema d'autore e di qualità comprende, tra tante altre cose molto interessanti (tra cui Angel Heart di Alan Parker), tre f ...