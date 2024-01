I fratelli Coen si riuniscono per dirigere un horror davvero sanguinolento

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 gennaio 2024) Unad alto tasso di sangue e violenza rappresenta il ritorno alle radici per i, che tornano a lavorare insieme dopo anni di progetti separati. Dopo alcuni progetti realizzati individualmente, itornano a riunirsi per realizzare un nuovo progetto, untruculento. Ad annunciarlo sarebbe stato lo stesso Ethan, ospite del Tromsø International Film Festival in Norvegia, come rivela il sito web Montages. Come si legge nel sito, "Ethanha rivelato che lui e suo fratello Joel hanno scritto insieme una nuova sceneggiatura e che il piano è collaborare ancora una volta alla regia. Si tratta di unpuro, molto sanguinoso". "Se vi piace Blood Simple, penso che vi ...