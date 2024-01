I Fantastici 5 stasera su Canale 5 con Raoul Bova | trama e cast della puntata del 30 gennaio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 gennaio 2024)30su5 va in onda I5, la fiction connei panni di un allenatore di campioni paralimpici. Tornamartedì 302024, in prima serata su5 la fiction I5 conallenatore di campioni paralimpici. Il progetto, disponibile anche su Mediaset Infinity, è composto da otto puntate che ci terranno compagnia per quattro settimane. Ecco cosa c'è da sapere sulla serie:ed episodi di questa sera I5:Francesco, in passato, ha rinunciato alla sua carriera di allenatore nel circuito olimpico per stare accanto alla sua ...