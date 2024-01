I Fantastici 5 | anticipazioni trama e cast della terza puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 30 gennaio 2024) , 30 gennaio Stasera, martedì 30 gennaio 2024, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda lade I5, la nuova serie tv, con protagonista Raoul Bova, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Al centrostoria l’allenatore di un gruppo di campioni paralimpici in vista degli Europei. Al fianco di Bova, i giovani Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi e Fiorenza D’Antonio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Riccardo cerca di convincere gli atleti a partecipare alla staffetta per tentare la qualificazione agli Europei. I ragazzi, però, sono troppo presi dai loro problemi. Elia cerca la madre naturale, che si sottrae al confronto: il ragazzo cerca un sostegno in Giorgia, in difficoltà perchè teme di ferire sua sorella. Laura è sconvolta per l’esito del ...