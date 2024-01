I De Laurentiis sono un incubo per i tifosi del Bari | si respira una brutta aria Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 gennaio 2024) I Deunper idel, siuna. A scriverlo è l’edizione barese di. Ilha perso in casa con la Reggiana ed è undicesimo in classifica, appena pochi mesi dopo la Serie A sfumata all’ultimo secondo nello spareggio con il Cagliari. Ecco cosa scrive. Non si salva nessuno. Dopo sei mesi di campionato, il, dalla società alla squadra, passando da direttore sportivo e allenatore, è sempre più nel mirino di una tifoseria che ha alzato il tiro. Quando quelli della curva Nord lasciano il proprio settore per assembrarsi davanti agli ingressi 1 e 8 non è mai un buon segnale. La pessima ...