I casi di celiachia stimati superano di gran lunga quelli diagnosticati Come accorgersi della malattia quando è asintomatica? La parola agli esperti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 30 gennaio 2024) Per lala dieta senza glutine resta la terapia da seguire. Alla diagnosi, alla terapia e al follow-up, la SIGE Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, in collaborazione con altre società scientifiche, ha dedicato le Linee guida nazionali., cos’è e perché la dieta senza glutine non è un metodo per dimagrire X ...