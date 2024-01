I bambini delle Villette al bacino di Fantiscritti alla scoperta delle cave

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un giorno alleper gli alunni della classe quarta della primaria diB (Ic Massa 3). I ragazzi sono stati a Carrara per immergersi nella storia millenaria deldi. Insieme alle insegnanti e al dirigente Marco Battella, gli alunni sono stati accompagnati dalle guide della ’Marmo Tour Michelangelo’degli spazi etecniche di lavorazione del marmo. L’esperienza, in linea con l’offerta formativa dell’istituto, è volta a valorizzare la conoscenzarisorse e degli spazi del territorio, con le sue storie e le sue tradizioni. Dopo la visita ihanno concluso l’uscita didattica con una passeggiata nel centro di Carrara, ammirando il Duomo e piazza ...

