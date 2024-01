Hyperloop in Veneto | il progetto per portarlo

(Di martedì 30 gennaio 2024) C'è un accordo tra il gestore delle autostrade regionali e un consorzio di costruttori per realizzare uno studio per capire se sia possibile installare l'infrastruttura di trasporto veloce

Ieri il primo tassello tra CAV (Concessioni Autostradali Venete) e il Consorzio Hyper Builders. In quattro anni possibile la messa in funzione del ... (repubblica)

E così è il Veneto ad accogliere in via sperimentale l'agognato progetto di Hyperloop Italia e del suo fondatore Bibop Gresta, che nel 2013 raccolse la sfida di Elon Musk di sviluppare oltreoceano un ...Il progetto sarà finanziato da Cav, Regione Veneto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ...Webuild detiene una quota significativa in questa joint venture, supportata da Leonardo.