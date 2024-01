Hulk | Eric Bana non è interessato a tornare nel MCU | Non mi ci vedo

(Di martedì 30 gennaio 2024) L'attore, protagonista del film di Ang Lee del 2003, non tornerebbe nel ruolo all'interno del Marvel Cinematic Universe In quest'ultima fase del Marvel Cinematic Universe abbiamo visto verificarsi diversi ritorni di personaggi storici, ma interrogato sulla questione,non sembraa riprendere nuovamente i panni diper i Marvel Studios. Diretto da Ang Lee e uscito nel 2003, il film originale diha introdottonel ruolo di Bruce Banner. Il film standalone è arrivato circa cinque anni prima del lancio del MCU e, dato che non ha mai avuto un sequel, è stata l'unica apparizione dinel ruolo.raccontava la storia di Bruce Banner, un ricercatore di genetica che si …

