Houthi | pronti per confronto di lungo periodo con Usa e Gb

(Di martedì 30 gennaio 2024) Glinello Yemen sonoper un "di" con gli Stati Uniti e il Regno Unito: lo dichiara il comandante delle forze, Mohamed al-Atifi, come riportano i media internazionali. "Siamo preparati per undicon le forze della tirannia. Gli americani, gli inglesi e coloro che si sono coordinati con loro devono rendersi conto della forza della decisione sovrana yemenita e che non vi è alcun dibattito o disputa su di essa", ha affermato al-Atifi.

Le forze statunitensi e britanniche hanno lanciato una quarta serie di attacchi contro obiettivi in quattro aree dello Yemen in risposta agli ... (iltempo)

Gen 30, 2024 M.O. Roma, 30 gen. (askanews) – Il gruppo yemenita Houthi è pronto per “un lungo scontro” con Stati Uniti e Regno Unito. Lo ha detto oggi il comandante delle forze armate Houthi, Mohamed ...Milano, 30 gen. (LaPresse) - Gli Houthi sono pronti per un "confronto a lungo termine" con gli Stati Uniti e il Regno Unito. Lo ha detto in una nota il ...La Repubblica popolare recita il classico copione e si dice pronta a lavorare per una de-escalation nel Medio Oriente. D'altronde Pechino sa di avere le spalle protette dagli Houthi ...