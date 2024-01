Houthi contro Usa e Gran Bretagna | “Pronti a scontro a lungo termine”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il comandante dei ribelli, Mohamed al-Atifi: "Devono rendersi conto della forza della decisione sovrana yemenita" Glidello Yemen sonoper uno "s" con gli Stati Uniti e la. Lo ha affermato in una nota il comandante dei ribelli, Mohamed al-Atifi. "Siamoper uno s

(Adnkronos) – Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato oggi in un messaggio video di aver attaccato una petroliera britannica nel Golfo di Aden. A ... (periodicodaily)

I miliziani annunciano l'attacco nel Golfo di Aden Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato oggi in un messaggio video di aver attaccato una ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato oggi in un messaggio video di aver attaccato una petroliera ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato oggi in un messaggio video di aver attaccato una petroliera britannica nel Golfo di Aden. A ... ()

Dopo l'attacco a un avamposto americano in Giordania che ha provocato tre morti, gli Stati Uniti ancora sotto attacco in Medio Oriente. Il portavoce ... (liberoquotidiano)

dove discuterà con il suo omologo degli attacchi dei ribelli yemeniti contro le imbarcazioni nel Mar Rosso, nonché di una 'pausa immediata nel conflitto' nella Striscia di Gaza. "Gli Houthi continuano ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Gaza, Hamas: 'Obiettivo fine guerra ma pronti ad arrivarci per gradi'. LIVE ...Russia e Cina contro gli Usa per evitare rappresaglie contro l'Iran: “si aprirebbe escalation in Medio Oriente”. Gli scenari e i rischi ...