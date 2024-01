Highlights e gol Nottingham Forest-Arsenal 1-2 | Premier League 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la ventiduesima giornata di. Dopo il weekend dedicato alla FA Cup si torna in campo nel turno infrasettimanale del campionato, una delle squadre in lotta per il titolo riesce ad avere la meglio nella ripresa grazie ai gol di Gabriel Jesus e Saka, Awoniyi prova a riaprirla ma è troppo tardi. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.