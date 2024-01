Henry Cavill barbuto e corpulento nelle prime foto di The Ministry of Ungentlemanly Warfare

(Di martedì 30 gennaio 2024)svela un look diverso dal solito, con tanto di baffi arricciati,di Theofin attesa dell'arrivo del trailer. Mentre è ormai solo questione di ore l'arrivo di Argylle - La super spia al cinema, la staranticipa un altro dei suoi progetti in arrivo, il war movie TheOf, di cui diffonde dueche lo vedono in versione barbuta e corpulenta. Lesono solo un'anticipazione del trailer, che arriveràprossime ore. "Mentre il mio tour con la stampa di Argylle si sta per concludere, c'è qualcos'altro di ...

Henry Cavill ha commenta to il cambio di look richiesto dal regista Matthew Vaughn per lo spy movie Argylle - La super spia, al cinema dal 1 febbraio. ... (movieplayer)

Henry Cavill svela un look diverso dal solito, con tanto di baffi arricciati, nelle prime foto di The Ministry of Ungentlemanly Warfare in attesa dell'arrivo del trailer.Henry Cavill si sta già preparando per la sua prossima avventura sul grande schermo, mentre nelle sale si aspetta l'arrivo di Argylle ...Le nuove immagini pubblicate dall'attore lo mostrano sul set del film con un look interessante e decisamente particolare.