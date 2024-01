Haute Couture Margiela | lo show affascinante di John Galliano 

(Di martedì 30 gennaio 2024) Maisonha completato giovedì sera la stagione dell'alta moda parigina con una collezione disegnata dae uno: una visione brillante della storia di Parigi. Il pubblico ha applaudito in modo quasi assordante nel finale, supplicando Galliano di uscire a fare...

Una riflessione sull’opus di Karl Lagerfeld, storico direttore creativo di Fendi , rappresenta il punto di partenza per la nuova collezione haute ... (panorama)

Fiocchi e nastri tra i capelli, occhi in bold, sottolineati da un semplice tratto di matita nera fino ad arrivare a vere e proprie cornici gioiello. ... (vanityfair)

L’alta moda, un mondo incantato in cui il lusso si fonde con la creatività, è una sinfonia di stile che cattura l’immaginazione di chiunque abbia un ... ()

Pat McGrath e la settimana della Moda di Parigi vanno a braccetto, e la leggendaria truccatrice ha fatto di nuovo colpo con un look della sfilata di Maison Margiela haute couture primavera 2024, ...titolo visibile anche su Sky e Now - ha deciso di rendere indimenticabile la mini vacanza sulla neve organizzata a pochi giorni dalla Paris Haute Couture Week, dove era stato fotografato insieme alla ...I toni acquatici di Armani Privé, il bianco ottico di Chanel o gli accenti vibranti di Valentino. L’Alta Moda sceglie questi colori per la ...