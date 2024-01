Hamas | avuta proposta ma risposta sarà su fine aggressione

(Di martedì 30 gennaio 2024)ha ricevuto ladei mediatori a Parigi e ha confermato che la studierà fornendo la sua riposta "sulla base che la priorità è fermare l', del brutale attacco a Gaza e il completo ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia". Questo il commento del capo diIsmail Haniyeh diffuso su Telegram che tuttavia si è detto disponibile a "discutere qualsiasi iniziativa o idea seria e pratica, a condizione che porti ad una cessazione completa dell'". "Pertanto - ha continuato Hanyeh - il movimento è aperto a discutere qualsiasi iniziativa o idea seria e pratica, a condizione che conduca ad una cessazione completa dell'e garantisca il processo di accoglienza per il nostro popolo, per le persone che sono state costrette ad essere sfollate ...

Mentre la maggior parte degli abitanti di Gaza è ormai sfollata e a rischio carestia, decine di persone sono rimaste uccise e ferite nelle ultime ore in bombardamenti delle forze israeliane contro ...Nella Striscia di Gaza governata da Hamas, l'Unrwa, infatti, opera da tempo come governo di fatto. Fornendo vari servizi ai gazawi, l'Agenzia ha esonerato Hamas dalle proprie responsabilità come ...