Hai bisogno di leggere i messaggi cancellati da WhatsApp? Ecco il trucco

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di martedì 30 gennaio 2024) Come fare per vedere i? C’è un trucchetto che ti consente di vedere iche sono stati rimossi. Questa applicazione distica istantanea è molto utile e ci consente di inviare ogni giorno chat, immagini, video e tanti altrimultimediali agli amici, parenti ed ai colleghi di lavoro. Ogni giorno milioni e milioni di utenti inviano chat sue capita di sbagliare il contenuto da inviare al destinatario delo.consente di eliminare questa chat, che non potrà essere letta dal destinatario. È davvero possibile non venire a conoscenza di quanto scritto e poi cancellato? Scopriamolo. Capita di sbagliare ad inviare un contenuto testuale al destinatario della ...