Gusy Ferreri sceglie Latina per il suo novo progetto musicale “Bloom”

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 – Giusyha sceltoper il suo nuovo”. Ospite nei giorni scorsi dellaFilm Commission, la cantante palermitana ha girato i videoclip di due suoi nuovi brani musicali prodotti da Steve Lyon, storico sound engineer dei Depeche Mode e dei The Cure, tanto per citarne qualcuno. I video sono stati realizzati dalla casa di produzione VonJako per la regia di Jako, al secolo Andrea Giacomini, regista pluripremiato che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Zucchero, Elisa, Jovanotti ed Eros Ramazzotti. Da 20 anni a Los Angeles, è giunto appositamente in terra pontina per collaborare con laFilm Commission suldi ...