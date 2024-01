Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 30 gennaio 2024)live dellatraoggi, martedì 30 gennaio Nuovo lancio di razzi su Tel Aviv. Le forze armate israeliane hanno ordinato oggi agli abitanti di diversi quartieri di Gaza City di raggiungere le ‘zone umanitarie’ nel sud della Striscia. L’Unrwa dichiara che non sarà in grado di continuare le operazioni oltre la fine di febbraio se i finanziamenti non verranno ripresi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 30 gennaio 2024, sullatra