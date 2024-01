Guerra in Medio Oriente | cresce la tensione con l’Iran | razzi su base Usa in Siria | Stati Uniti e Gb annunciano sanzioni Israele e Hamas distanti da un nuovo accordo di tregua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gennaio 2024 –lacone Regno Unitonuove. Dopo l’attacco missilistico allaamericana Tower 22 in Giordania, il Pentagono avverte che non saranno tollerate ulteriori minacce e risponderanno in modo consequenziale a nuovi attacchi. “Ma non cerchiamo unacon l'Iran né un conflitto ampio in”, ha detto il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Ma inè stata presa di mira un’altramilitare Usa, quella di al Omar, dasparati da forze filo-iraniane. epa11112933 Armed tribesmen loyal to Houthis gather around a US flag ...