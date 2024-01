Guendalina Tavassi | sono ore d’ansia per lei | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 30 gennaio 2024) Personaggi TV. Oreperche sta affrontando un momento particolare. La showgirl ha informato i fan attraverso una storia Instagram di un momento molto delicato e di grande preoccupazione per lei e per il fratello Edoardo. Tantissimi i followers dell’ex naufraga che le stanno vicino e la rassicurano per affrontare al meglio questi giorni. Leggi anche: Paolo Bonolis torna in Rai. L’intervista svela il nuovo programma Leggi anche: Sandra Milo, aperta la camera ardente: il dettaglio accanto alla sua foto non passa inosservato Momenti di preoccupazione perDue rose rosse a gambo lungo e un messaggio all’angolo della storia Instagram pubblicata daqualche ora fa. L’ex gieffina e naufraga ha infatti ...