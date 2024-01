Grossi problemi di reputazione per Ferragni | l' esperta | Comunicazione costruita

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ieri la cronaca è tornata a parlare di Chiara. Il manager di fiducia dell'influencer, il 40enne barese Fabio Salvatore Maria D'Amato, è indagato con l'imprenditrice digitale per truffa aggravata nell'inchiesta della Procura di Milano sul caso dei "Pandoro Pink Christmas" di Balocco e la beneficenza all'Ospedale Regina Margherita di Torino. È quanto emerge dal decreto con cui la Procura generale presso la Corte di Cassazione ha risolto il conflitto di competenza territoriale sollevato dal procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, e dalla sostituta procuratrice di Cuneo, Carla Longo. L'inchiesta, in cui è indagata anche l'ad e presidente dell'azienda dolciaria di Fossano, Alessandra Balocco, resta a Milano. Ma cosa filtra sul piano del consenso e della? Qual è il sentiment di chi l'ha sempre seguita e supportata? A fornire una ...

Ci sono diverse segnalazioni che dobbiamo prendere assolutamente in esame in queste ore, in merito ad alcuni problemi incontrati dagli utenti che ... (optimagazine)

Oltre a godersi il grandissimo successo riscosso da Palworld, Pocketpair continua attivamente a lavorare per perfezionare il suo survival in stile Pokémon con patch più o meno rilevanti. L'ultima appe ...Di loro, dice anche: “Quando si beccano sulle pulizie, mi sembrano due galline”. Poi, però, ammette che nella Casa sussiste un grosso problema di convivenza, proprio a causa dei più pelandroni che non ...Crosetto è stato chiaro: “Se c'è pericolo servono riservisti”. L'Italia è vicina a entrare in guerra Nel caso per il ministro la Nato avrebbe un grosso problema.