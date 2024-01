Greta Rossetti sapeva della sorpresa del fratello in puntata? Un video la incastra

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 30 gennaio 2024)si è lasciata andare a una dichiarazione inaspettata su suoJoseph, facendo intuire di sapere del suo arrivo primadel Grandedi lunedì 29 gennaio 2024. E così, la concorrente con cui si è confidata ha consigliato cosa dire al ragazzo durante la diretta. Ma ciò non è passato inosservato al pubblico, che ha protestato per il fatto che gli inquilini sembrerebbero essere sempre informati prima di ciò che li aspetta. Sarà veramente così o si tratterà di una coincidenza? Grandeera a conoscenza dell’arrivo di Joseph?si trovava in giardino a fumare insieme a Monia La Ferrera poco primadel Grande ...