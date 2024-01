Green Deal | PAC | Ucraina | attività non più sostenibili | perché gli agricoltori europei protestano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 gennaio 2024) Da qualche settimana, le piazze di tutta Europa sono animate dalle proteste degli. Il motivo è semplice: l’agricoltura europea non è più un’economicamente sostenibile. I costi di produzione di un prodotto agricolo sono infatti maggiori dei ricavi che si ottengono dalla sua vendita. Le decisioni di politica agricola sono competenza dell’Unione europea sin dalle sue origini. Nel dopoguerra, i sei paesi fondatori dell’allora Comunità europea (Belgio, Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo) avviarono i primi colloqui per un approccio comune all’agricoltura. L’Europa usciva dalla guerra annientata e affamata, la produzione agricola era scarsa e il reddito deglibasso rispetto ad altri settori. Era necessario riavviare la produzione alimentare in maniera sostenuta e alimentare la popolazione ...