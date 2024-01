Gravina | “I dati dimostrano la qualità degli arbitri italiani”

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Togliendo l’ultima giornata di campionato, abbiamo avuto 206 partite di Serie A. In queste gare ci sono stati 1076 check da var e sono stati rilevati 91 errori. Di questi, 82 sono stati corretti, mentre 9 non sono stati corretti. Se non ci fosse stato il var, avremmo avuto l’8.49% di percentuale di errore. Questo è stato ridotto allo 0.84%. C’è una contrazioneerrori e si vede che c’è una grandedei nostrie del var“. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabrielein conferenza stampa dopo la riunione odierna del Consiglio federale. “Gli, Var e Avar, sono i più utilizzati in senso assoluto nelle competizioni internazionali, il 15% rispetto all’11% della Premier, per non andare al 3% o 4% delle altre leghe – spiega il numero 1 di Via ...

«Il mondo del calcio è ritenuto colpevole, non so di che cosa, dato che per la legge italiana le scommesse sono lecite. Tuttavia noi puniamo, la ... (feedpress.me)

Il tempo, dopotutto, stringe: l’11 marzo è in programma l’assemblea straordinaria voluta dal presidente federale Gravina per togliere il diritto di veto (la famosa “intesa”, cioè la possibilità per ...Un nuovo Franchi per la Fiorentina e non solo. A margine della conferenza stampa in cui il sindaco Dario Nardella ha comunicato la decisione di attuare una soluzione che permetta alla Fiorentina ...Continua domenica 4 febbr aio, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano , l a rassegna Domenica in Musica 2024 , organizzata dagli Amici della Musica di Padova . Il concerto, in collaborazione co ...