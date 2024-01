Grandi opere | a febbraio torna nel Sannio il sottosegretario Ferrante

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi corre l’obbligo di ringraziare, ancora una volta, ildi Stato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Onorevole Tullio, poiché su mia richiesta ha rinnovato la sua disponibilità a svolgere una visita istituzionale il giorno 13. Attraverso la sua funzione, manterremo sempre alta l’attenzione per le importantisannite in corso di esecuzione quali la S.S. “Fortorina” e la linea ferroviaria “Alta velocità Na – Ba”. All’amicoho anche chiesto di monitorare lo stato dell’iter relativo al raddoppio della S.S. “Telesina” e della S.S. “Benevento – Caserta” oltre alle attività in corso per il realizzando cantiere della diga di Campolattaro. Manterremo tutti gli impegni per tutelare gli interessi del territorio” così in ...