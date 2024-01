Grande Fratello | trentatreesima puntata | eliminata Monia La Ferrera | sempre più forte il dualismo tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero I nominati sono…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Si è appena conclusa ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la presenza in studio di Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista e di Rebecca Staffelli in quelle di esperta del web. Dopo il consueto saluto agli inquilini, Alfonso ha introdotto il primo tema caldo della serata, ovvero la rivalità tra, esplosa la settimana scorsa a causa delle pulizie è proseguita durate tutta la settimana. Le due concorrenti si sono confrontate ancora una volta in superled e hanno potuto affrontare tutto ciò che è successo in questi ultimi giorni e sulle parole che l’una ha detto riferita all’altra, ma nonostante questo non sono riuscite a trovare un punto di incontro. La rivalità ...