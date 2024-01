Grande Fratello | Perla Vatiero parla in modo dispregiativo del lutto di Beatrice Luzzi | spiazza la reazione di Greta Rossetti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 30 gennaio 2024)durante una conversazione al GF 2023 hannoto delche ha colpito, sminuendolo e non volendo più giustificare l’attrice per i suoi comportamenti. Ovviamente ciò non è stato apprezzato da molti utenti, che sono andati contro le due ex concorrenti di Temptation Island, colpevoli di essere state poco delicate e comprensive nei confronti della loro coinquilina. Ecco cosa hanno detto. GF 2023:deldindo connella casa del GF 2023 si è lasciata ...