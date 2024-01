Grande Fratello | Massimiliano Minaccia Di Abbandonare! La Reazione Surreale!

(Di martedì 30 gennaio 2024) Aldurante la notte è successa una cosa davvero surreale.Varrese si è lasciato andare persino al pianto per via dell’uscita di Monia. Ma non è tutto, visto che il gieffino ha pureto di abbandonare il reality. Minacce che lasciano un po’ il tempo che trovano, visto che a distanza di qualche ora, lo ritroviamo ancora nella casa come se nulla fosse. Ecco i dettagli sulla vicenda!di lasciare il GF dopo l’uscita di Monia Nella notte appena trascorsa,Varrese ha avuto unainaspettata e hato di abbandonare il. La notizia è stata riportata da Amedeo Venza che, a sua volta, ha riportato la segnalazione ...

Perla Vatiero e Greta Rossetti durante una conversazione al GF 2023 hanno parla to del lutto che ha colpito Beatrice Luzzi , sminuendolo e non volendo ... (anticipazionitv)

"Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace Franco", ha scritto Umberto Tozzi sulla sua pagina Facebook per salutare ...«Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace Franco». Così Umberto Tozzi ha detto addio al fratello, morto oggi a 79 anni.Un grave lutto ha colpito Umberto Tozzi, il fratello maggiore Franco, anche lui musicista e cantautore, è morto oggi all'età di 79 anni ...