Grande Fratello | l’opinione di Isa sulla trentatreesima puntata

(Di martedì 30 gennaio 2024) A volte, nel web, leggo i messaggi così appassionati, coinvolti (e fanatici, vabbè), di chi tifa per questo o quel concorrente di questa edizione del, e vorrei rubargli, anche solo per qualche secondo, anche solo per il tempo di dover scrivere il mio commento, un briciolo di quell’entusiasmo, di quell’interesse. No, perché io di base credo di avere proprio un problema con questo reality, penso proprio di essere satura di questo format e FORSE potrei tornare ad appassionarmi se si tornasse davvero alle origini, con edizioni di 100 giorni (100 giorni, cavolo, 100 giorni, al 101 giorno dovete scomparire tutti da davanti i miei occhi) e con un cast fisso realmente isolato dal mondo. Senza entra, esci, vai torna, nuovi arrivi e quella casa che è un porto di mare dove il concetto, il senso del programma, e quindi l’alienazione data dal totale ...