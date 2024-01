Grande Fratello | Giuseppe e Anita tentano di allontanare Vittorio da Beatrice | «Cadrai mentalmente con lei | non stai bene Noi lo diciamo per te che ti vogliamo bene» – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 30 gennaio 2024)(US Endemol Shine) Nella puntata di ieri sera deldiversi concorrenti hanno mosso controLuzzi un’accusa ben specifica: a detta loro, manipolerebbe in continuazioneMenozzi. Di questo ne sono convinti, in particolar modo,Oliveri eGaribaldi. Eppure, la situazione risulta essere ben diversa: durante un fuori onda, si vede e sente proprio la “coppia” cercare di influenzare il modello, senza nemmeno nascondersi troppo. “Ti ricordi cosa ti ho detto una volta io?attento checome sono caduto io, proprio. Piano piano ti porta… Sei mai stato in quattro mesi così?” dicea ...