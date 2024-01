Grande Fratello | Giuseppe e Anita tentano di allontanare Vittorio da Beatrice | «Cadrai mentalmente con lei | non stai bene Noi lo diciamo per te che ti vogliamo bene» – Video

(Di martedì 30 gennaio 2024)(US Endemol Shine) Nella puntata di ieri sera deldiversi concorrenti hanno mosso controLuzzi un’accusa ben specifica: a detta loro, manipolerebbe in continuazioneMenozzi. Di questo ne sono convinti, in particolar modo,Oliveri eGaribaldi. Eppure, la situazione risulta essere ben diversa: durante un fuori onda, si vede e sente proprio la “coppia” cercare di influenzare il modello, senza nemmeno nascondersi troppo. “Ti ricordi cosa ti ho detto una volta io?attento checome sono caduto io, proprio. Piano piano ti porta… Sei mai stato in quattro mesi così?” dicea ...

Ancora nervi tesi nella Casa del Grande Fratello per Vittorio Menozzi . Al modello non è andata affatto giù la storia del pentolino architettata da ... (isaechia)

Inizia un nuovo giorno dentro la Casa di Grande Fratello, e in veranda, da poco svegli, Massimiliano, Greta e Fiordaliso scambiano delle riflessioni sul loro compagno di avventura Vittorio. Il modello ...Mentre Vittorio è in crisi per il rapporto col fratello e le accuse mosse in casa, Beatrice sentenzia su Massimiliano e Letizia, muovendo un attacco agli autori ...Fabio Bonini, che con lei aveva diviso il set, ha poi aggiunto: “Non credo che Beatrice potrà mai innamorarsi nel reality perché…” ...