Grande Fratello | ex inquilina dura contro Greta Rossetti | “È una pantera morta!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la trentatreesima puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini, ma come di consueto la diretta è stata preceduta dal Gf Party, che ha visto tra i suoi ospiti Angelica Baraldi, ex concorrente del reality. La Baraldi ha commentato gli ultimi fatti successi in Casa e in particolare ha detto la sua su, con la quale aveva avuto uno sprima di entrare in gioco a causa di Mirko Brunetti. Secondo Angelica, lasi sta rivelando incoerente perché dentro la Casa si sta comportando come una persona pacata, che non vuole mai litigare, mentre quando era fuori non ha risparmiato i video dove attaccava sia lei, sia il suo fidanzato Riccardo: Io sono sempre stata zitta in questi mesi perché sapevo che la ...