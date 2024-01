Grande Fratello | eliminato e nomination puntata di ieri 29 gennaio

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera ...Monia La Ferrara eliminata dal Grande Fratello nell'ultima puntata di ieri, lunedì 29 gennaio. "Grazie ragazzi, per due mesi siete stati la mia famiglia. Vi voglio bene, mi avete fatta crescere" ha ...È andata in onda ieri sera, 29 gennaio, la 33esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata. La Casa ormai pare essere spaccata in due: da una parte Beatrice e ...