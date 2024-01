Grande Fratello | ecco gli ascolti della trentatreesima puntata

(Di martedì 30 gennaio 2024) È andata in onda ieri sera ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici unica opinionista e Rebecca Staffelli in postazione social. Rai Uno ha invece offerto ai suoi telespettatori la primade La lunga notte – La caduta del Duce, la nuova fictionrete ammiraglia con Martina Stella, Alessio Boni, Aurora Ruffino e Davide Parenti. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono andati glinella serata di lunedì 29 gennaio. La fiction di Rai Uno ha trattenuto davanti al teleschermo 3.560.000 spettatori pari al 19.8% di share. 2.611.000 spettatori con uno share del 20.5% hanno seguito le gesta degli inquiliniCasa di Cinecittà.tutti i dati ...

