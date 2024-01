Grande Fratello | Beatrice Luzzi | Letizia Petris | Stefano Miele e Vittorio Menozzi | chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO | vota!

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilha aperto un nuovo televoto dopo la 33esima puntata del 29 gennaio che ha visto il nuovo eliminato: Monia. Questa volta troviamo quattro nuovi concorrenti a rischio eliminazione: di chi si tratta? In fondo, come di consueto, troverete il nuovo: chi? Il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.