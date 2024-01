Grande Fratello | Beatrice Luzzi a Greta Rossetti | “La tua difesa esagerata di Perla mi ha fatto pensare che forse…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 gennaio 2024) È andata in onda ieri sera la trentatreesima puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la presenza in studio di Cesara Buonamici in qualità di opinionista e di Rebecca Staffelli in postazione social. Una diretta ricca di sorprese e di confronti, fra cui quello fra, Vittorio Menozzi e. Come ricordiamo, durante la settimana l’attrice romana aveva avuto da ridire circa il comportamento del modello. Il gieffino non l’avrebbequando nel corso della precedente puntata parte degli inquilini, fra cui l’ex tentatrice di Temptation Island, l’hanno attaccata per aver preso le difese di Stefano Miele, reo di aver rivolto allauna battuta considerata poco elegante e un tantino ...