Govetto Com Udine | «Ecco perché è stata negata la cittadinanza a Maignan»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Giovanni, consigliere comunale di, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sul caso MikeGiovanni, consigliere comunale di, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sul caso Mikele sua dichiarazioni. PAROLE – «Abbiamo ritenuto che quello del sindaco De Toni fosse un tentativo di strumentalizzare un tema delicatissimo e importante: ha approfittato della situazione per creare un’occasione di visibilità personale. Esprimiamo tutta la solidarietà possibile a. Abbiamo depositato una mozione di sentimenti in cui proponiamo di invitare il giocatore a trascorrere una giornata nella nostra città, per verificare di persona la correttezza e la civiltà degli ...