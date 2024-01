Governo | ok Cdm a ratifica accordo con sovrano ordine ospedaliero Malta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge died esecuzione dell?tra ile ilMilitaredi San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi eper consentire l?iscrizione del corpo italiano di soccorso dell?. Lo si apprende da Palazzo Chigi, nella nota diramata dopo il Cdm.“L?consente al Corpo italiano di soccorso dell’di(C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale italiano del Terzo Settore (Runts), al fine di avere i requisiti necessari per avviare nuove collaborazioni con la pubblica amministrazione italiana e ampliare la propria operatività e attività di interesse generale in Italia (assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all’attività umana e in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare)”. L'articolo CalcioWeb.