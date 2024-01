Gorle | da 6 anni maltrattava il padre e tenta pure di accoltellarlo | 35enne in manette

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 gennaio 2024). La sera di giovedì (25 gennaio) i carabinieri di Seriate hanno tratto in arresto e condotto in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di undiaccusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai ddel. L’uomo, dall’ottobre 2018 si era reso protagonista di maltrattanti nei confronti del63enne convivente. Tali atteggiamenti consistevano in quotidiane offese, minacce, percosse e vessazione psicologiche, sfociate il 17 gennaio scorso in untivo di accoltellamento. Nell’estate del 2023, invece, lo aveva aggredito con una mazza in legno, colpendolo al capo e provocandogli una vistosa ecchimosi. Tali comportamenti erano quasi sempre accompagnati da incessanti richieste di denaro necessario per l’acquisto di sostanza ...