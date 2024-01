Gorle | da 6 anni maltratta il padre e tenta di accoltellarlo | arrestato un 35enne

(Di martedì 30 gennaio 2024) IL CASO. Dal 2018va il63enne con cui conviveva: i litigi continui e le percosse per avere soldi per procurarsi la droga.

Gorle . La sera di giovedì (25 gennaio) i carabinieri di Seriate hanno tratto in arresto e condotto in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo nei ... (bergamonews)

Gorle (Bergamo), 30 gennaio 2024 – Era l'incubo della famiglia: maltrattava e picchiava da almeno 5 anni il padre e di recente aveva pure provato ad accoltellarlo. Il tutto per ottenere denaro per ...Gorle. La sera di giovedì (25 gennaio) i carabinieri di Seriate hanno tratto in arresto e condotto in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di un 35enne di Gorle accusato di ...