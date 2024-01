Golf | PGA Tour | sfida per la leadership tra McIlroy e Scheffler

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) Posta in palio altissima nell’AT&T Pebble Beach Pro-Am del PGA, in programma dall’1 al 4 febbraio a Pebble Beach, in California. 20 milioni di dollari complessivi è il montepremi, mentre Rorysi gioca la vetta, con la possibilità di tornare al primo posto un anno dopo l’ultima volta scalzando Scottie. Il nordirlandese, reduce da un secondo posto e una vittoria negli Emirati Arabi Uniti, torna a giocare sul massimo circuito americano con forti ambizioni. Ottanta professionisti in gara nel torneo, che nei primi due round vedrà la partecipazione anche di giocatori dilettanti. Per quel che riguarda la Top 10 mondiale, insieme a, scenderanno in campo anche il norvegese Viktor Hovland (quarto), i californiani Xander Schauffele (quinto), Patrick Cantlay (sesto), ...