Gme | prezzo settimanale dell' elettricità a 93 | 43 euro -2 | 8%

Il valore dell'indice Igi ( Italia n gas index) per il 26 gennaio è pari a 28,47 euro al MWh, in ribasso rispetto al 25 gennaio quando si è attestato a ... (quotidiano)

Il valore dell'indice Igi ( Italia n gas index) per il 29 gennaio è pari a 30,51 euro al MWh, in rialzo rispetto al 28 gennaio attestatosi a 28,47 euro ... (quotidiano)

Nella settimana da lunedì 22 a domenica 28 gennaio, il Gestore dei mercati energetici (Gme) ha registrato un prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica (Pun) pari a 93,43 euro a megawattora (-2,8 ...Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 30 gennaio è pari a 29,79 €/MWh, in ribasso rispetto al 29 gennaio attestatosi a 30,51 €/MWh.Continuano a salire i prezzi di benzina e diesel sulla rete carburanti. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano in forte aumento a valle dei movimenti segnalati nei giorni scorsi, ...