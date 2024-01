Gli studenti fuorisede sfrattati dal Senato | Prelevati e trasferiti | ora la protesta a Sanremo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’Italia rimane l’unico paese membro dell'Unione europea a non garantire il voto, e continuerà ad esserlo anche alle prossime elezioni europee se entro pochi giorni non verrà messa in calendario inla proposta di legge che acconsentirebbe il voto anticipato presidiato nel luogo...