Gli ospedali pediatrici italiani accolgono i primi bambini di Gaza L’Italia ne curerà 100

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sono stati ricoverati nei più attrezzatidibisognosi di cure arrivati ieri sera a Ciampino, insieme ai genitori, con un volo dell’Aeronautica militare coordinato dal Comando vertice interforze. Si tratta in totale di 11 pazienti, fra i quali c’è anche un adulto. Questo è il primo gruppo di cento minori che “verranno curati in Italia”, come ha spiegato la premier Giorgia Meloni, ribadendo “il lavoro faticoso” portato avanti dal governo per “arrivare a una tregua e impedire una escalation” del conflitto in Medio Oriente. Ad accoglierli in aeroporto i pazienti hanno trovato il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani. In Italia il primo gruppo didibisognosi di cure “Sono fiero di chi ha contribuito a ...