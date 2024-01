Gli agricoltori protestano e la Ue si adegua | “Non ci sono le condizioni per l’accordo commerciale con i Paesi del Mercosur”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mentre le proteste deglisi estendono a moltiUe, la Commissione fa improvvisamente sapere che “le” per raggiungere un accordocon il– Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay – “nonsoddisfatte”. Così, a cinque anni dalla firma dell’intesa che prevedeva tra l’altro l’eliminazione della maggioranza dei dazi reciproci e un aumento delle importazioni di prodotti agroalimentari dall’America latina, la prospettiva di un’effettiva ratifica si allontana. Anche se i negoziati proseguono e, come ha detto un portavoce di Bruxelles, “l’Ue continua a perseguire il suo obiettivo di raggiungere un accordo che rispetti gli obiettivi dell’Ue in materia di sostenibilità e che rispetti le nostre sensibilità nel settore agricolo“. Parole che lasciano ...

Non solo la Francia. La Protesta degli agricoltori che bloccano strade e autostrade con i trattori si estende. E non solo in Italia, dove già si ... (ilfattoquotidiano)

Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare parla durante la presentazione per la campagna di promozione della frutta in guscio ... (notizie)

Vietare l’importazione di prodotti agricoli provenienti da Paesi dove non sono in vigore gli stessi nostri regolamenti produttivi e sanitari. Garantire la libertà di impresa, anche varando leggi che ...Roma, 30 gen. (askanews) - "Ci deve essere un'eccezione agricola francese" ha insistito il primo ministro francese Gabriel Attal parlando della risposta del governo alle proteste degli agricoltori che ...È ancora allerta smog in Emilia-Romagna dove le misure per ridurre l’emergenza sono state prorogate fino a mercoledì 31 gennaio. “Il tema della qualità dell’aria nella nostra Regione rimane dunque cen ...